إطلاق مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين بعد توقف 30 عامًا

انطلق منذ قليل مدفع إفطار شهر رمضان من فوق قلعة صلاح الدين الأيوبي بعد توقف دام 30 عامًا.



والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية لحظة إطلاق المدفع، والذي يعمل بطريقة أتوماتيكية محاكيًا الإطلاق الأصلي.



والمدفع يعمل بشكل إلكتروني، وهو مزود بسماعات صوت تحاكي صوت إطلاق المدفع الأصلي مع خروج دخان من فوهة المدفع في مشهد يماثل مشهد الإطلاق الأصلي.



والمدفع كان قد توقف منذ 30 عامًا بسبب أن الإطلاق باستخدام البارود يؤثر سلبًا على الأثر لذلك تم استحداث هذه الطريقة الآمنة على الأثر.



ومدفع رمضان هو موروث شعبي من عصر المماليك وتحديدًا عصر السلطان خوشقدم، حيث تقول الروايات أن هذه العادة بدأت في عهدة، عند تجربة مدفع مهدى إليه من ألمانيا، وكانت التجربة ساعة الإفطار وظن المصريين أنه علامة للفطر.