Advertisements

إطلاق مدفع رمضان من قلعة صلاح الدين بعد توقف 30 عامًا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
انطلق منذ قليل مدفع إفطار شهر رمضان من فوق قلعة صلاح الدين الأيوبي بعد توقف دام 30 عامًا.

والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية لحظة إطلاق المدفع، والذي يعمل بطريقة أتوماتيكية محاكيًا الإطلاق الأصلي.

والمدفع يعمل بشكل إلكتروني، وهو مزود بسماعات صوت تحاكي صوت إطلاق المدفع الأصلي مع خروج دخان من فوهة المدفع في مشهد يماثل مشهد الإطلاق الأصلي.

والمدفع كان قد توقف منذ 30 عامًا بسبب أن الإطلاق باستخدام البارود يؤثر سلبًا على الأثر لذلك تم استحداث هذه الطريقة الآمنة على الأثر.

ومدفع رمضان هو موروث شعبي من عصر المماليك وتحديدًا عصر السلطان خوشقدم، حيث تقول الروايات أن هذه العادة بدأت في عهدة، عند تجربة مدفع مهدى إليه من ألمانيا، وكانت التجربة ساعة الإفطار وظن المصريين أنه علامة للفطر.

أخبار تهمك

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستهدف ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 3 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على بديل ياسر إبراهيم في القمة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجآت في التشكيلة المتوقعة للأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

06:01 م

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة