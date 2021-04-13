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مايا دياب تشتبك مع بسمة وهبة في أولى حلقات برنامج "العرافة" (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ اليوم الإعلامية بسمة وهبة عرض أولى حلقات برنامجها الجديد "العرافة"، المقرر عرضه على قناة المحور بعد الإفطار مباشرة، وهو برنامج ينتمي لنوعية برامج الـ"هارد توك شو"، ويستضيف عدد كبير مشاهير الفن والرياضة.

وتنطلق الحلقة الأولى اليوم بإستضافة بسمة للسوبر ميجا ستار مايا دياب، في حلقة مليئة بالتصريحات الجريئة للنجمة اللبنانية ودخلت معها وهبة في عدد من المناطق الخطرة في حياة وأراء مايا دياب، واشتبكت مايا دياب مع الإعلامية بسمة وهبة خلال الحلقة، حينما عرضت لها بسمة فيديو تسبب في غضبها بشدة.



ومن المتوقع أن تحقق الحلقة نسبة عالية من المشاهدات، حيث ينتظر جمهور الإعلامية بسمة وهبة عودتها للموسم الرمضاني بعدما غابت عن الظهور في الموسم الرمضاني الماضي.

وتُذاع الحلقات على شاشة قناة "المحور"، يوميًا في رمضان، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً مع آذان المغرب.

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