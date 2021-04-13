زواج أحمد السعدني من صابرين.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كله بالحب"

عُرضت منذ قليل على قناة النهار الحلقة الأولى من مسلسل "كله بالحب" ، الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة.



وشهدت الحلقة ذهاب زينة والتي تجسد شخصية 'دهب' لمقابلة مراد مكرم والذي يجسد شخصية "أيمن" ولتتمكن من التعارف عليه انتحلت شخصية أخرى وأطلقت علي نفسها اسم 'ياسمين'، وتعرفت عليه من أحد التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالزواج والتعارف.



وتوالت الأحداث واعترف أحمد السعدني 'طارق' بحبه لصابرين، التي وافقت عليه بعدما تعرضت فيلتها لمحاولة السرقة.



وكانت محاولات 'دهب' مستمرة في الزواج، حيث تعرفت من التطبيق على شخص آخر هو الفنان أحمد الشامي، ولكنه أصر على توصيلها لمنزلها وبعدما ركبت معه السيارة، لكنه قام بإغلاق أبوبها ومنعها من النزول رغم رغبتها في المغادرة وأرد منها أن تبقى معه.



مسلسل كله بالحب تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، حول العلاقات الأسرية والزوجية، وذلك حيث تنشأ خلافات بين زوجين، تؤدي إلى ترك الزوج المنزل ورفضه لفكرة الطلاق.



العمل من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبد الحميد، وبطولة احمد السعدني وزينة وصابرين وسامر المصري وريم البارودي





