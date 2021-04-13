كيف تحافظ على وزنك في رمضان؟.. أخصائي تغذية يجيب (فيديو)

قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إنه يُعد استهلاك الأطعمة والسوائل بشكلٍ متوزان خلال فترة الإفطار أمرًا ضروريًا، وفي حال عدم الحرص على تناول غذاء متوازن بين فترتي المغرب والفجر فقد تحدث زيادة الوزن بشكل كبير.



وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة؛ في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تقسيم الوجبة إلى ثلاثة عناصر يُنصح بتقسيم الطبق الرئيسي إلى ثلاثة أجزاء، بحيث يحتوي ربع الطبق على الكربوهيدرات المُعقّدة، والربع الثاني على اللحم قليل الدهن أو بدائل اللحوم، وأن يحتوي نصف الطبق المتبقي على الخضروات، وبذلك يمكن ضمان الحصول على وجبة صحيّة ومتوازنة.



وتابع: "شُرب الماء ضرورى جدًا لإنقاص الوزن والمحافظة عليه؛ حيث أنه يجب المحافظة على رطوبة الجسم خلال فترة الصيام، وذلك عن طريق شُرب كميات كافية من الماء، والسوائل، والأطعمة التي تحتوي على نسبةٍ عاليةٍ من الماء، مثل: الشوربة المُعدّة منزليًا، والخضروات والفواكه، كالخيار، والخس، والطماطم، والبطيخ خلال فترة الإفطار.

