Advertisements

أخطاء شائعة يرتكبها الوالدان أثناء تأهيل الطفل للصيام (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قالت هدير جميل، أخصائية التغذية العلاجية، إن بعض الأهالي يقعون في أخطاءٍ تقلِّل من رغبة أطفالهم في الصيام، وتجعلهم يتذمرون من ذلك، ويضطرون إلى الكذب أحيانًا لكي لا يصوموا، وقد يستمر معهم هذا الأمر في سن الرشد، إذ يتجنبون الصيام في شهر رمضان، أو أداء العبادات.

وأضافت "جميل"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة؛ في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الوالدان وعليهما تجنبها للنجاح في مهمتهما عدم توضيح الحكمة من الصيام بشكل يحبب الطفل فيه، إلى جانب إجباره على الصيام ما يدفعه إلى الكذب لكي لا يصوم، مشيرة إلى أن إهمال إعداد الوجبات الصحية له يجعله مرهقًا وغير قادر على الصيام.

وتابعت: "حرمان الطفل من الطعام والشراب دفعة واحدة، هذا لا يتناسب مع طبيعة جسمه، كما أن ترك الطفل نائمًا خلال فترة النهار، والأولى تكليفه بأعمال تناسب وضعه للشعور بالمسؤولية ورفع ثقته في نفسه"، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على الأغذية ذات السعرات المرتفعة، والأولى أن نقدم له طعامًا صحيًا وعصائر طازجة ليصبح قادرًا على الصيام.

أخبار تهمك

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ أقل من ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 10 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة تحويل نجم الأهلي للتحقيق

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة