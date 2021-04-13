أخطاء شائعة يرتكبها الوالدان أثناء تأهيل الطفل للصيام (فيديو)

قالت هدير جميل، أخصائية التغذية العلاجية، إن بعض الأهالي يقعون في أخطاءٍ تقلِّل من رغبة أطفالهم في الصيام، وتجعلهم يتذمرون من ذلك، ويضطرون إلى الكذب أحيانًا لكي لا يصوموا، وقد يستمر معهم هذا الأمر في سن الرشد، إذ يتجنبون الصيام في شهر رمضان، أو أداء العبادات.



وأضافت "جميل"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة؛ في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الوالدان وعليهما تجنبها للنجاح في مهمتهما عدم توضيح الحكمة من الصيام بشكل يحبب الطفل فيه، إلى جانب إجباره على الصيام ما يدفعه إلى الكذب لكي لا يصوم، مشيرة إلى أن إهمال إعداد الوجبات الصحية له يجعله مرهقًا وغير قادر على الصيام.



وتابعت: "حرمان الطفل من الطعام والشراب دفعة واحدة، هذا لا يتناسب مع طبيعة جسمه، كما أن ترك الطفل نائمًا خلال فترة النهار، والأولى تكليفه بأعمال تناسب وضعه للشعور بالمسؤولية ورفع ثقته في نفسه"، مشيرة إلى أنه يجب التركيز على الأغذية ذات السعرات المرتفعة، والأولى أن نقدم له طعامًا صحيًا وعصائر طازجة ليصبح قادرًا على الصيام.

