انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

باشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في انتحار طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا، بشنق نفسها في سقف صالة الشقة، بالوراق.



وأفادت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد فهمي وكيل النائب العام، وسكرتيره كريم سرحان، أن الطفلة تدعى "ي.أ" استغلت خروج والدتها ووالدها للعمل، فقامت بشنق نفسها في سقف صالة الشقة.



بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد بانتحار طفلة داخل شقتها التي تقطن بها.



وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة كانت بمفردها، ووالديها خارج المنزل، وخلال ذلك توجهت الطفلة لشنق نفسها في السقف وعقب دخول شقيقها فوجئ بشقيقته مشنوقة في السقف.



حرر محضر بالواقعة، واحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.



