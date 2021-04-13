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نصائح تساعدك على إنقاص الوزن بدون حرمان (فيديو)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد غزالي، أخصائي التغذية العلاجية، إن 80% من الأشخاص الذين يفقدون وزنهم يستعيدونه مرة أخرى في غضون عامين فقط، وذلك لعدم التزامهم بخطة محكمة لفقدان الوزن، واكتفائهم بالحرمان من الطعام فقط.

وأضاف "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة؛ في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تقليل السعرات الحرارية 500 سعرة حرارية على مدار اليوم، من شأنه أن يساعدك على فقدان نصف كيلو جرام في الأسبوع، وفي نفس الوقت سيمكنك من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

وتابع: "الحرمان لا يساعد على فقدان الوزن كما يعتقد البعض، لأن الانقطاع عن تناول الطعام لفترة طويلة سيدفعك إلى استهلاكه فيما بعد بكميات كبيرة، وهذا بشهادة عدد كبير من خبراء التغذية"، مشيرًا إلى أنه لا مانع من تناول الأطعمة المفضلة لديك بكميات ضئيلة، مع مراعاة حساب السعرات الحرارية المستهلكة.

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