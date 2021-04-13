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هالة صدقي: صليت على أحمد زكي في الجامع.. ورفضت مقابلة مرسي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشفت الفنانة هالة صدقي، عن أنها شاركت في صلاة الجنازة على الفنان الراحل احمد زكي في المسجد ورفضت الخروج من المسجد خلال بدء الصلاة، قائلة: "في عزاء الفنان الراحل أحمد زكي ذهبت للمسجد ورفضت الخروج من المسجد أثناء اداء الصلاة عليه، وصليت صلاتنا على أحمد زكي في المسجد".

وأشارت الفنانة هالة صدقي، خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن زواجها الثاني تزوجها من أجل المصلحة للحصول على الجنسية، حيث إنها تحمل الجنسية الأمريكية منذ الـ18 عام، مشددة على أنه تزوج منها من أجل الحصول على الجنسية وليس العكس.

كما تحدثت عن فترة حكم الاخوان، مفيدة بأنها في فترة حكم الإخوان تم طلبها لمقابلة الدكتور محمد مرسي، إلا أنها رفضت مقابلته ورفضت العمل دراميًا أو سينمائيًا خلال عام حكم الإخوان، مشيرة إلى أنها تتمنى تقديم أعمال دينية وتاريخية.

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