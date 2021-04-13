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ملخص حلقة أحمد سعد في "رامز عقله طار "

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:06 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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عٌرضت الحلقه الأولى من برنامج المقالب " رامز عقله طار" علي قناه "Mbc " مصر في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر والتي كان ضيفها هو النجم احمد سعد.

افتتحت الحلقه بصوت رامز جلال كالمعتاد ليشرح المقلب الذي سيحدث في ضيف الحلقه ويقوم رامز بمساعده مذيعه تدعي ساره مراد والفنان حسن عسيري بخداع الفنان وأنه يذهب ليصور أحد الاعلانات الدعائيه لملاهي ويُفاجيء بعد ذلك بأنه مقلب.



يقوم رامز جلال بتقديم الضيف والسخريه علي أفعاله كالمعتاد.

يقوم حسن عسيري مع أحمد سعد بجوله حول الملاهي وتجربه بعض الالعاب في البدايه ثم يقترحو تجربه عليه لعبه أخيره وهي شبه بالونش ليكون بذلك تم خداعه ويقوم بعد ذلك رامز بإلقائه منها.

يشتبك المطرب احمد سعد مع رامز جلال بعد اكتشافه بالمقلب ويسعي رامز لمصالحته ليختتم الحلقه مؤخرا بصوته ويغني.

الجدير بالذكر أن برومو البرنامج حقق نسبه مشاهده عاليه منذ عرضه ويحظى باهتمام الجمهور كل عام ومن أبرز ضيوف البرنامج هذا العام الفنان محمد هنيدي واحمد سعد، جميله عوض ، ملك قوره، رمضان صبحي

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