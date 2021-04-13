عودة النجمة شريهان للظهور مرة أخرى بقصة حياتها في إحدى الإعلانات

قدمت الفنانة الكبيرة شريهان أحد إعلانات شركات المحمول، وأصبحت عقب ذلك حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث سعد الجمهور برؤية استعراضات هذه الفنانة التي غابت عن الظهور طوال السنوات الماضية.



وكانت من أبرز التعليقات على إعلان شريهان: "الناس اللي مفهمتش اعلان شريهان.. شريهان الجميله المبهجه بتحكي قصة حياتها بمنتهي الذكاء ف الاعلان.. ازاي ابتدت زمان وازاي حلمت وازاي نجحت.. وازاي اتعرضت ل ازمات صحيه واهمها مشكله في ضهرها وتحديدآ في العمود الفقري.. وده اللي ظهر ف مشهد كامل ف الاعلان وهي راكبه عربيه وبتسوق شويه وبعدها بتطير لفوق "وده رمز ل قصة الحادثه اللي حصلتلها سنة ١٩٨٩" وكانت سبب ف اصابتها بكسر في العمود الفقري كان هيكون سبب ف اصابتها بشلل.. لكنها عملت حوالي ٣٠ عمليه كلهم اصعب من بعض.. ومرت بفتره حرجه جدآ ف حياتها.. وده اللي ظهر برضه ف الاعلان وهي ف اوضة العمليات وحواليها دكاتره.. ومن بعدها قامت ورجعت تاني زي الاول واقوي واجمل.. زي ما قالت ف اغنية الاعلان "ولا عمر كسرتنا الدنيا.. راجعين اقوي من الاول"

اعلان شريهان رساله أمل لكل الناس المحبطين.. ودليل اننا ممكن بعد اي ازمه ومشكله نقوم تاني زي الأول واحسن ❤️

حمدلله علي سلامتك يا شريهان.. وحشتينا".