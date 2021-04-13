Advertisements

المفتي: يجوز صلاة التراويح في البيوت خشية الإصابة بكورونا

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز أن تصلى التراويح في البيوت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد.

وأضاف شوقي علام، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج «كُتب عليكم الصيام»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تجوز صلاة التراويح في البيت إذا خاف المسلم على نفسه من الاختلاط في ظل وجود الوباء.

وتابع:" من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر كورونا فله أجر فعله قبل العذر ".

وأردف: أدعو جميع المسلمين إلى ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومات من أجل المحافظة على صحة الإنسان وسلامته، مشددًا على أن الالتزام بهذه التعليمات واجب شرعًا في حالة إذا سُمح بصلاة التراويح في المساجد.

وأضاف فضيلته أنه: يجوز أن تصلى صلاة التراويح في البيوت باطمئنان وبنية خالصة لله تعالى مع أفراد الأسرة والأولاد، مشيرًا إلى أن رسول الله قد أداها في بيته وفي المسجد؛ فصلاة التراويح يمكن أداؤها في البيت أفرادًا أو جماعة على مستوى أفراد الأسر الصغيرة، وهذا أمر متفق على مشروعيته بين العلماء؛ وإنما وقع الخلاف بينهم في الأفضل: صلاتها في البيت أو المسجد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اعتاد فعل الخير ثم منعه عذر لا دخل له فيه (كالخوف من الاختلاط بسبب انتشار الوباء، أو نتيجة تقليل أعداد المصلين)، فله أجر فعله قبل العذر.

أخبار تهمك

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الكشف عن حقيقة تحويل نجم الأهلي للتحقيق

منذ ساعة و نصف

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة