هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"



أكدت الفنانة هالة صدقي، أن المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، وردت عن سبب تقبلها والوقوف بجانب المثليين، قائلة "المجتمع لا يقبل الاتجاهات الجنسية أو المثلية الجنسية، إلا أنها خلال حوار سابق لها في إحدى البرامج أكدت على مساندتها للمثليين، إذ أنهم أكثر ذكاءً.



وأضافت الفنانة هالة صدقي، خلال استضافتها ببرنامج "شيح الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يجب محاسبة "المثليين" على اتجاهاتهم؛ موضحا أن الشخص المصاب بالمثلية قد يكون تعرض في الطفولة للتحرش أو خلق كهذا الشخص وعلينا تقبلهم.



وعن رأيها في برامج المقالب، قالت: "أعيب على برامج رامز جلال في الجزء الأول من الحلقة؛ لأنه يُقدم الضيف في حلقاته بطريقة ساخرة"، مشيرة إلى أنها وافقت على الظهور في برنامج رامز في المواسم السابقة، بشرط مشاهدة الحلقة بعد المونتاج ولكنهم رفضوا".



وتابعت: "برنامج رامز جلال مفبرك.. اللي بيضايقني إهانته للضيوف، والسبب في استمتاع الجمهور خلال مشاهدتهم مقالب الفنانين والاستمتاع لأن المشاهد بيحب يشوف الفنان يتعرض لهذه المواقف وهو بيرتاح نفسيًا أما يشوف الفنان بيطمرمط".