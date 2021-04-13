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عمرو أديب: وقفت قدام التليفزيون زي الأطفال لما شوفت شريهان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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علق الإعلامي عمرو أديب على إعلان النجمة شريهان، لأحد شركات المحمول والذي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة الماضية.

وكتب "أديب" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الوحيده اللي نجحت تقومنى من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التليفزيون زي الأطفال شريهان وبس وطبعا رجعت أكمل أكل تانى".

وكتبت شريهان عبر "تويتر" قائله: "أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعًا، ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرًا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

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