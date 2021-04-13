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بعد قليل الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" على mbc

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تبدأ بعد قليل الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" والذي تخوض بطولته الفنانة غادة عبد الرازق بالمشاركة مع عدد من الفنانين.

ويذاع المسلسل على قناة "mbc دراما" في تمام الساعة الـ8 مساء.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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