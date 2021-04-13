قبل بدء الحلقة الثانية بدقائق..تعرف على تفاصيل الحلقة الأولى من "لحم غزال"

ينتظر الجمهور مشاهدة الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "mbc" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وانتهت الحلقة الأولى من المسلسل بمشهد مشوق حيث قتلت الفنانة غادة عبد الرازق "غزال" الفنان حمدي الميرغني "الديلر" حيث ينتظر الجمهور معرفة ماذا سيحدث لها عقب اكتشاف الجيران أنه يوجد حريق في منزلها.



وبدأت الحلقة بشجار حدث بين غزال وهي الفنانة غادة عبد الرازق، والفنان محمد شاهين أحد أصحاب محلات الجزارة وكانت معها "شوق" وهي مي سليم واللتان كانتا يحاولان العمل في المدبح.



وتعرفت غزال على حمدي الميرغني "الديلر" والذي حاولت من خلاله التعرف على مكان نجلها الذي لا تعرف مكانه، ولكنه رفض الفصح عن مكانه مما جعلها تعذبه وقامت بحرقه.



ووقعت غزال في أحداث الحلقة الأولى من المسلسل في حب الفنان "شريف سلامة" والي يجسد دور علي مأمون نجل كبير المدبح الفنان أحمد خليل.



وظهرت الفنانة وفاء عامر والتي تجسد دور المعلمة "قدرية" والتي تريد أخذ ثأر شقيقها والذي قتل بواسطة كبير المدبح أمام الجميع في منتصف السوق.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.