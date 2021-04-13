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تعرف على موعد مسلسل "لحم غزال" والقنوات الناقلة له

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت قناة "mbc مصر"، عن مواعيد عرض المسلسلات التلفزيونية التي تعرض عبر شاشتها خلال الموسم الرمضاني الحالي 2021.

ومن بين المسلسلات التي تعرضها قناة "mbc مصر"، "لحم غزال" بطولة النجوم: غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، ووفاء عامر وغيرهم، من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل لحم غزال في بيئة شعبية حول فتاة تواجه العديد من المشاكل والخلافات خاصةً بعدما تصبح من الأثرياء.

ويعرض مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر" في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، و2:00 عصرا.

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