بدء الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" على "mbc"

بدأت منذ قليل الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمذاع على قناة "mbc مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.



وتجسد الفنانة غادة عبد الرازق في المسلسل دور بائعة في سوق، وتعيش في منطقة شعبية وتبحث عن نجلها الذي اختطف لسبب ما وانتهت الحلقة بحرق "غزال" لـ حمدي الميرغني "الديلر" لعدم رغبته في الإدلاء عن مكان نجل غادة عبد الرازق.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

