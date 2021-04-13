موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني ضمن مباريات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم على ملعب دورتموند في المانيا.

وتقام مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ومانشستر سيتي الانجليزي فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 1 يوم الأربعاء.

وكان مانشستر سيتي حقق الفوز فى لقاء الذهاب على ملعبه بهدفين سجلهما كيفين دى بروين وفودين بينما سجل هدف بوروسيا دورتموند الوحيد اللاعب ماركو رويس.

ويذكر أن فريق مانشستر سيتي خسر أمام نظيره ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بهدفين لهدف.