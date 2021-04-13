أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم آمال تعافي الاقتصاد العالمي

عززت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء ، على خلفية الآمال في انتعاش الاقتصاد العالمي بعد بيانات الواردات الصينية القوية والتقرير الشهري الإيجابي لأوبك.





وبحلول الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش)، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1٪ عند 60.28 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع عقد برنت القياسي 1.1٪ إلى 63.97 دولارًا.





وارتفعت العقود الآجلة للبنزين الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 1.9832 دولار.





ورفعت أوبك اليوم توقعاتها للنمو في الطلب العالمي على النفط هذا العام بدعم آمال في انحسار الجائحة، مما يدعم جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.





وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أن الطلب سرتفع 5.95 مليون برميل يوميا في 2021، يما يعادل 6.6 بالمئة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل يوميا عن الشهر الماضي.