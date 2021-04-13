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لما ربطت الكنيسة بين أحد المولود أعمى والمعمودية؟

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
مارجو مجدي
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قال المهندس مجدى ميلاد، الخادم بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالزاوية الحمراء، في تصريحات خاصة، إن أسبوع "المولود أعمى" هو سادس أسابيع الصوم الكبير، وهو الأسبوع الذي تحتفل به الكنيسة الآن.

 

وأضاف أن أحد المولود أعمي، الذي تحتفل به الكنيسة الأحد المُقبل عُرف كنسيًا وشعبويًا باسم "أحد التناصير"، وذلك بسبب ارتباطه بتعميد الكهنة لأكبر عدد من ذلك الأطفال في ذلك اليوم، تم الربط بين سر المعمودية بين أحد المولود أعمي بسبب مياه بركة سلوام التي في رؤية الكنيسة هي رمزًا للمعمودية.

 

و أوضح أنه اعتادت الكنيسة أن تقرأ فى هذا اليوم أحد فصول من الإنجيل بحسب ما رواه القديس يوحنا تلميذ المسيح، مؤكدًا أن من يتقدم إلى المعمودية هو مولود أعمى بالخطية الأصلية، وبعد نزوله فى جرن المعمودية، يغتسل ويتطهر من الخطية الأصلية، وتنفتح عينيه.

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