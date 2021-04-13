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"ربطت نفسها بإيشاربين".. تفاصيل جديدة في انتحار طفلة ١١ عامًا بسقف شقة بالوراق

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في انتحار طفلة تبلغ من العمر ١١ عامًا، بشنق نفسها في سقف صالة الشقة، بالوراق، موضحة أن الذي اكتشف الواقعة شقيق الطفلة الذي يصغرها ب٣ سنوات.

وأفادت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد فهمي وكيل النائب العام، وسكرتيره كريم سرحان، أن الطفلة كانت مربوطة بإثنين من الإيشارب ومعلقة بسقف الصالة، وبكامل ملابسها وكانت مرتديه تيشيرت وبنطلون، مما أسفر عن آثار حول رقبتها نتيجة الشنق.

واشارت التحقيقات، أن الطفلة تدعى "ي.أ" استغلت خروج والدتها ووالدها للعمل، فقامت بشنق نفسها في سقف صالة الشقة.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد  بانتحار طفلة داخل شقتها التي تقطن بها.

وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة كانت بمفردها، ووالديها خارج المنزل، وخلال ذلك توجهت الطفلة لشنق نفسها في السقف وعقب دخول شقيقها فوجئ بشقيقته مشنوقة في السقف.

حرر محضر بالواقعة، واحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.

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