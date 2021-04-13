مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

شهدت الساعات الماضية وجود تطورات جديدة في ملف حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على صفقة إنتقال نجم الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.









وعرض أحد وكلاء اللاعبين على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الحصول على خدمات مصطفى فتحي نجم الزمالك الذي يلعب معارًا إلى صفوف نادي سموحة لنهاية الموسم من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.









في الوقت الذي رفض فيه النادي الأهلي فكرة التعاقد مع اللاعب لتجنب الدخول في أي من الصراعات أو الأزمات التي ستشهدها علاقة الناديين ونبذ التعصب بين الجمهورين خلال تلك الفترة الهامة.









يُذكر أن مصطفى فتحي رحل عن نادي الزمالك في بداية الموسم الجاري بسبب عدم المشاركة مع فريقه وحصل على فرصة في سموحة مع المدير الفني أحمد سامي.