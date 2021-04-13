Advertisements

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
شهدت الساعات الماضية وجود تطورات جديدة في ملف حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على صفقة إنتقال نجم الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.


وعرض أحد وكلاء اللاعبين على لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الحصول على خدمات مصطفى فتحي نجم الزمالك الذي يلعب معارًا إلى صفوف نادي سموحة لنهاية الموسم من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.


في الوقت الذي رفض فيه النادي الأهلي فكرة التعاقد مع اللاعب لتجنب الدخول في أي من الصراعات أو الأزمات التي ستشهدها علاقة الناديين ونبذ التعصب بين الجمهورين خلال تلك الفترة الهامة.


يُذكر أن مصطفى فتحي رحل عن نادي الزمالك في بداية الموسم الجاري بسبب عدم المشاركة مع فريقه وحصل على فرصة في سموحة مع المدير الفني أحمد سامي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالي الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعة

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يُخطط للرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن حقيقة تحويل نجم الأهلي للتحقيق

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ أقل من ساعة

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان يشترط على بيريز لتجديد تعاقده مع الريال

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يخطط سرا لخطف لاعب الأهلي الجديد (صور)

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: التخطيط لخطف نجم الأهلي على طريقة كهربا.. القضاء على حلم مصطفي محمد.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

أهم أخبار الأهلي اليوم الخميس 19 مارس 2020

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد: أول خطوة من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي وكارتيرون يطلب عودة ثلاثي الزمالك المُعار

أخبار الأهلي اليوم الجمعة 27 مارس: التضحية بـ3 لاعبين من أجل ضم الهداف.. صفقة تبادلية كبرى مع بيراميدز.. الأهلي يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

أخبار الزمالك اليوم الأحد: نجم الأهلي يرفض عرض الأبيض.. اعتذار الحضري للجماهير.. مبلغ ضخم للتخلي عن لاعب الفريق المعار

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

04:10 م

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة