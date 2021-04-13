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هالة صدقي: محمد رمضان الأقرب لتجسيد أحمد زكي

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الفنان عمرو سعد ومحمد رمضان غير قادرين على تجسيد شخصية أحمد زكي في أعمال فنية، كما أن الفنان أحمد زكي يرفض السماح بخروج أسرار له بعد حياته، مشيرة إلى أن الفنان محمد رمضان هو الأقرب لتجسيد أحمد زكي.

 

وأشارت هالة صدقي، خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أزمتها مع غادة عادل في مسلسل "عفاريت علام"، قائلة: "كتابة اسم غادة عادل قبل أسمي في "عفاريت عدلي علام" لا يصح، ومساحة دوري أكبر منها، كما أن أسمي في العقد يسبق أسمها، وغادة رفضت التصوير إلا بعد ما يعدلوا التتر.. لوت ذراع شركة الإنتاج، وخلقت مشكلة".

 

وأوضحت هالة صدقي، أنها شاركت في فيلم "أسكندرية نيويورك"، إلا أنها لم تكن الخط الرئيسي، حيث إن الفنانة يسرا كانت صاحبة الدور التمثيلي الأكبر، مشددة على أنه تم التخلي عن بعض المشاهد من تمثيل الفنانة لبلبة، معقبة: "ظهوري القليل في العمل تسبب في وصولي للاكتئاب.. وحاسبت يوسف شاهين وحبست نفسي"، لذلك رفضت العمل مع يوسف شاهين في "هي فوضى".

 

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