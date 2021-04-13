في الحلقة الأولى من نجيب زاهى زركش.. زواج يحيي الفخراني من هالة فاخر



انتهت قناة "ON" منذ قليل من عرض الحلقة الأولى من مسلسل "نجيب زاهي زركش" الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، بدأت الحلقة بظهور الخادم "طريف" محمد محمود الذي يقوم بالحديث عن علاقته بـ" نجيب زاهي زركش" وعن امنيته في السيطرة على قصره.



طلبت الخادمة من طريف أن بخبر "نجيب" بأن شفيقة هالة فاخر مريضة جدًا وتريد رؤيته، فعند ذهابه لها تطلب منه أن يتزوجها رسميًا حتى تتمكن من مقابلة ربها عند وفاتها، وبالفعل يتزوجها.



*طلب أنوشكا من ابنها عدم مصاحبته للسائق الخاص به لأن مكانته لاتسمح له بذلك، ولكي لا يكون مثل خاله نجيب.



يواصل طريف حديثه عن عائلة نجيب، حيث قال أن عائلته جاءت لمصر منذ ٢١ عام وأنهم من ادخلو الفن لمصر فأول مصر تم تأسيسه كان على يد جده زركش كما أنه قام بشراء العديد من السينمات وتزوج من أشهر راقصة.





مسلسل "نجيب زاهى زركش" بطولة يحيى الفخراني، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.