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فرنسا تعلق رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:14 م
بوابة الفجر
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علقت فرنسا جميع رحلاتها الجوية مع البرازيل بسبب السلالات المتحورة.

وكانت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية قد أفادت بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 131.2 مليون حالة إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.8 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 131,212,766، وإجمالي الوفيات 2,845,462.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ555,001 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 30,706,121.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ331,433 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 12,984,956.

في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 204,147، وإجمالي إصابات 2,250,458.

وتأتي الهند في المرتبة الرابعة من حيث عدد الوفيات بـ164,623، وإجمالي إصابات 12,485,509.

وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات 127,078، وإجمالي إصابات 4,373,798.

وسادسا إيطاليا بإجمالي وفيات 111,030 وإجمالي إصابات 3,668,264.

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