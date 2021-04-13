حادث ميدو عادل وهنا الشاهد ابرز مشاهد الحلقه التانيه من " الطاووس"

شهدت الحلقة التانيه من مسلسل "الطاووس" العديد من الاحداث المثيرة



تبدأ الحلقه بأن سهر الصايغ ستفوق وتكتشف اغتصابها بينما كانت زميلتها تبحث عنها بالفندق فتلقاها بالشاليه وتأخذها معها وتطلب منها أن لا يعرف احد بما حدث وبالفعل تغادر أمنيه التي تلعب دورها سهر الصايغ الساحل وتعود إلي القاهره مره أخري





يرسل الشباب الفيديو إلي صديقهم الفنان ميدو عادل فيثور عليهم ويذهب لمواجتهم وعن ما فعلوا ويقرر الوقوف بجانبها والبحث عنها ضد أصدقائه.





تطلب فرح الزاهد من زوجها ميدو عادل أن تري الهاتف فيرفض خوفا من أنها تري الفيديو فتنشب بينهما جدال يودي بهم إلي حادث علي الطريق الصحراوي.





يعثر شخص ما علي هاتف ميدو عادل الذي يوجه به الفيديو ويذهب لبيعه فيُكتشف الفيديو مره أخري.





يذهب شخص ما للتدريب مع المحامي الشهير الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان ويطلب منه التدريب منه بإعتباره من كبار محامي التعويضات بالإسكندرية





يطرده الفنان جمال سليمان من بيت ماتيلدا والتي تقوم بدورها الفنان الكبيره سميحه أيوب





ينتهي احداث المسلسل بمشهد بالمحكمه للفنان جمال سليمان





الجدير بالذكر ان مسلسل " الطاووس" تأليف كريم الدليل وإخراج روؤف عبد العزيز ، بطوله جمال سليمان ، سيمحه ايوب، سهر الصايغ ، فرح الزاهد، هبه عبد الغني ،احمد امام ، مهند حسني