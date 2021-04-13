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بالفيديو.. "يا رب يا رحمن" جديد هاني شاكر في رمضان

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرح الفنان هاني شاكر، دعاء ديني جديد تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك يحمل عنوان "يا رب يا رحمن" من كلمات الشاعر محمد الجبالي، وألحان حنين علي، وتوزيع محمد حمدي رؤوف.

وتقول كلمات الدعاء: " أدعوك يا ربي يا خالق الأكوان..اهدينا ..قوينا من الشر نجينا يا رب يا رحمن يا حنان يا منان يا رب يا واحد عاملنا بالإحسان".

 

وقد عرض الدعاء على الفضائية المصرية، وقناة اقرأ الفضائية، ومن المنتظر عرضه على خلال الساعات القادمة على العديد من القنوات المصرية.

يذكر أن الملحنة "حنين علي" قد تعاونت رمضان الماضي مع الفنان علي الحجار حيث لحنت له دعاء (طرقت بابك) الذي تم إذاعته في معظم القنوات، والإذاعات العربية والمصرية محققا نجاحا كبيرا، كما لحنت الأغنية الوطنية (بكرة جاي ليا) للفنانة "فاطمة عيد" بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 يونيو، والتي تخطت النصف مليون مشاهدة فور طرحها على اليوتيوب.

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