تعرف على موعد مسلسل "الاختيار 2" والقنوات الناقلة له

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "الاختيار 2"، والذي من المقرر عرضه على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وتناول المسلسل قصة عدد من رجال الأمن والشهداء في الفترة من 2013 لـ 20120 وتضحياتهم من أجل مصر.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



