النيابة تأمر بتشريح جثة زوج شقيقة مذيعة السيدة زينب

طالبت نيابة حوادث جنوب القاهرة مصلحة الطب الشرعي في واقعة قيام مذيعة بالراديو بقتل زوج شقيقتها طعنا بسلاح أبيض "سكين"، بتشريح جثة المجني عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة للوقوف علي ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



كما كشفت تحريات المباحث في وقت سابق أن المتهمة قتلت المجني عليه بعدة طعنات في مختلف انحاء الجسم، وذلك بسبب إرشاده عن مكان اختباء زوجها الهارب من دفع ديون مستحقة عليه فقررت علي اثر ذلك الانتقام منه.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من زوجة المجني عليه، مفادة قيام شقيقتها بطعن زوجها عدة طعنات، بعدما أباح عن مخبأ زوجها إثر تهربه من دفع أموال "ديون" مستحقة عليه لعددًا من الأشخاص، مما أسفر عن مقتله وإعداد الاكمنة اللازمة تم ضبطها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.