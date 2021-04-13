بعد قليل..الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

تبدأ بعد قليل الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.



ومن المقرر عرض المسلسل على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



