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موسيماني يحدد بدائل معلول وهاني أمام الزمالك

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديلي علي معلول ومحمد هاني المصابين خلال مواجهة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز.

 

بديلا هاني ومعلول أمام الزمالك

 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري، مساء 18 أبريل الجاري.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، استقر على مشاركة أحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير الأيمن، و أيمن أشرف فى مركز الظهير الأيسر، أمام الزمالك.

 

وتابع المصدر أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قلق  الإصابات الكثيرة التى تضرب الفريق،  خلال الفترة الأخيرة.

 

ويغيب عن الأهلي خلال مواجهة الزمالك، محمد هانى بسبب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، وكذلك الظهير الأيسر التونسي علي معلول، بسبب الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته أمام بايرن ميونخ فى مونديال الأندية.

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