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عاجل- التشكيل الرسمى لمواجهة سان جيرمان وبايرن ميونخ في دورى الأبطال

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن كلا المدربين هانز فليك، وماوريسيو بوتشيتينو تشكيل مواجهة بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي  المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات إياب دور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في خط الدفاع: كيمبيمبي، داجبا، ديالو، دانيلو

في خط الوسط: جايا، باريديس، دراكسلر، دى ماريا

في خط الهجوم: نيمار، كيليان مبابى


بينما جاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: بواتينج، لوكاس هيرنانديز، بافارد، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، ألابا، ليروى سانى، مولر، كومان

في خط الهجوم: تشوبو موتينج


يذكر أن انتهى لقاء الذهاب الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي تفوق باريس سان جيرمان علي صاحب الأرض بايرن ميونخ بنتيجة 3 / 2 في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب "أليانز أرينا".

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