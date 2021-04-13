هالة صدقي تبكي في "شيخ الحارة": "جميع تجاربي الزوجية فاشلة.. وأمي ماتت بسببي"



أكدت الفنانة هالة صدقي، أن جميع التجارب الزوجية التي تعرضت لها فاشلة، وأزواجها فاشلين، وهي الوحيد التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن تتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".



وأضافت "صدقي"، خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن والدتها توفت بسببها، إذ أن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: "ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها"، وبكت الفنانة على الهواء لحزنها على فراق والدتها، مؤكدة أنها حزينة على فراق والدتها وغير قادرة على الوجود في بيتها، منوهًا أنها كان تكتب كل ما تمتلك لأولادها.



وأشارت هالة صدقي، إلى أن إلهام شاهين تمثل حبيب لها، وأنها تزعل كثيرًا منها لأنها صديقة لها، كما أن الفنانة مجدة زكي حبيب لها والمشاكل بينهما في العمل فقط، كما أن الفنان محمود حميدة صديقها وأول تمثيل له معها.