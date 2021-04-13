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ياسمين رئيس في ملوك الجدعنة: " ناس زي عود الكبريت.. تعيش حكاكة وتموت محروقة"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:33 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
الفجر الفني
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ظهرت النجمة ياسمين رئيس في الحلقة الأولى من مسلسل ملوك الجدعنة والذي تنافس به في سباق الدرامي لموسم رمضان لتكشف عن شخصية فاتن حرفوش بكل تفاصيلها، وندرك أنها في علاقة حب مع سريّة (عمرو سعد)، وأيضًا يميل إليها العديد من رجال المنطقة.

وخلال الحلقة، عبّرت النجمة ياسمين رئيس عن الفتاة الشعبية من خلال ملابسها البسيطة، وبعض الجمل التي تدافع بها عن نفسها من رجال المنطقة مثل "ناس زي عود الكبريت.. تعيش حكاكة وتموت محروقة"، وأيضًا ردحت ورفعت حذائها ما إن رأت حبيبها سريّة يتشاجر مع أحد الرجال في الحارة، لتمثّل الجانب الآخر من أنوثة الفتاة الشعبية.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 7 مساءً و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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