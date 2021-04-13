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كريم عفيفي يواصل تصوير نجيب زاهي زركش

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:34 م
كريم عفيفي
كريم عفيفي
الفجر الفني
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يستأنف الفنان كريم عفيفي تصوير مشاهد مسلسل نجيب زاهي زركش، مع النجم يحيي الفخراني، والذي يجمعه به العديد من المشاهد.

ويلعب كريم خلال الأحداث شخصية جديدة حيث يعد الجمهور أنها ستكون مفاجأة.

يشار إلى أن المسلسل بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وكريم عفيفى، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

ويعرض العمل على قناة DMC  الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً بينما يعرض على قناة أون تي الساعة 6:30 مساء والإعادة: 12:45 صباحا  -  7:15 صباحا، اما قناة ايه ار تي فيعرض عليها في ٨ مساء ثم الإعادة في ٤ صباحا و١٢ ظهرا.

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