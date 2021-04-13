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حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
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تحت رعاية الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا, والدكتور مصطفي السعداوي أستاذ القانون الجنائي بالكلية, أطلقت الكلية مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم", ايمانا وعرفانا بالدور الذي أداه ويؤديه شهداء الوطن في كل مكان, وإيمانا بدور التكافل الاجتماعي في شهر رمضان المبارك.
وفي أول أيام الشهر الكريم قام الطلاب حاملين صور الرئيس عبد الفتاح السيسي, وصور الشهيد أحمد المنسي, بالذهاب إلي العديد من المواطنين في مقر عملهم أو غيره, ليتشاركوا معاهم فرحة الإفطار والمشاركة المجتمعية.

حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)
حقوق المنيا تطلق مبادرة "الشهيد المنسي لإفطار صائم" (صور)

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