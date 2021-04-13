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"يمكن بكرا".. أغنية جديدة لـ جورج نعمة مع بداية شهر رمضان المبارك

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 08:40 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أطلق الفنان جورج نعمة، أغنيته الجديدة تحت عنوان "يمكن بكرا"، كلمات  ناجي توا، ألحان جورج نعمة وألكساندر ميساكيان، توزيع ميساكيان، تسجيل استوديو داني حلو، ميكساج وماسترينغ موريس طويله، وتوقيع المخرج سمير سرياني.

بدأ نعمة في فكرة تنفيذ وإنتاج هذا العمل مع بداية جائحة كورونا التي سببت بإبتعاد الأحبة والأهل والأصدقاء عن بعضهم البعض كما بفقدان العديد منهم. ومن هذا المنطلق، يسلّط نعمة في أغنيته على أهميّة التعبير عن المشاعر والحب والتقدير لمن هم من حولنا، والمجاهرة لهم عن قيمة حضورهم في حياتنا قبل أن نقع في السباق مع الزمن و "يمكن بكرا" ليس دائمًا مضمونًا ويحمل أحيانًا قدرًا في الغياب والرحيل.

نفِّذت موسيقى هذا العمل الفنيّ المتقن مع Orchestra FESTIVAL 20-KIEV ممّا ساعد في نقل حالة مستحضرة من زمن جميل فيه الكثير من الحنين  والترقّب لغدٍ أفضل وأجمل من الواقع الحالي.

عمد المخرج سمير سرياني على إظهار حالة حقيقيّة وواقعيّة من خلال ذكرى جميلة فيها من الشّجن والذكريات والأمل والفرح والحزن معًا. لعب أيضًا دور الاضاءة مع مدير التصوير جو سعادة في إبراز هذه الحالات المتفاوتة، كما نقلت الجميلة ويندي إسحق صورة معبّرة وعفويّة وصادقة.

أراد الفنان جورج نعمة لهذا العمل أن يرى النور مع بداية شهر رمضان الكريم آملًا أن يكون شهرًا مباركاً على الجميع، ويبقى دائمًا الأحبة مجتمعين وتبقى الحياة هي القيمة الأجمل.

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