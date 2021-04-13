Advertisements

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

وتدور أحداث المسلسل حول قصص عدد من رجال الأمن والشهداء الذين ضحو بحياتهم من أجل مصر، وذلك في الفترة من 2013 لـ 2020.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

منذ 35 دقيقة

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

منذ 38 دقيقة

صفقة غير متوقعة تقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. برشلونة يدرس استعادة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. الأهلي يضم نجم بيراميدز مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد 7 لاعبين أمام الزمالك في قمة الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

منذ حوالي 4 ساعات

هالة صدقى: "برنامج رامز جلال مفبرك.. وبضايق من إهانته للضيوف"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يوضح موعد تخطي مصر ذروة موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

10 قنوات مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

منذ حوالي 11 ساعة

تغييرات بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام النصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بالأسماء.. غيابات كبرى تضرب ريال مدريد ضد ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تفاصيل شخصية ليلى عز العرب في مسلسل "الاختيار 2"

برومو مسلسل "الاختيار 2" يقترب من المليون مشاهدة

هكذا يظهر بيومي فؤاد في مسلسل "الإختيار 2"

بشرى :" الاختيار 2 عمل وطني استثنائي"

هكذا يظهر نجل خالد النبوي في مسلسل "الاختيار 2"

إياد نصار يكشف ل"الفجر الفني" عن تفاصيل مشاركته فى "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:38 م

انتحار طفلة ١١ عامًا مشنوقة بسقف شقة بالوراق.. والنيابة تحقق

عاجل - إيقاف نجمي الزمالك 12 مباراة بسبب أحداث مباراة قمة 99

04:25 م

تعرف على ضحية أولى حلقات برنامج "رامز عقله طار"

05:42 م

مفاجأة مدوية.. الأهلي يخطط لخطف نجم الزمالك

08:05 م

تصريحات زيدان قبل مواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

09:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة