بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

بدأت منذ قليل الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.



وتدور أحداث المسلسل حول قصص عدد من رجال الأمن والشهداء الذين ضحو بحياتهم من أجل مصر، وذلك في الفترة من 2013 لـ 2020.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



