وفاء عامر تهدد عمرو عبد الجليل لهذا السبب

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق منذ قليل على قناة "mbc مصر".



وهددت المعلمة قدرية وهي الفنانة وفاء عامر عمرو عبد الجليل وهو الصبي الذي يعمل معها في المجذرة، بعدم التعامل مع المعلم علي مأمون وهو الفنان أحمد خليل وذلك بسبب قتله لشقيقها، وهددته إذا تعامل معه ستستغنى عنه.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



