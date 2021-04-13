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3090 فرعا للمنشآت الأجنبية في الامارات مع نهاية مارس

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
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بلغ عدد فروع المنشآت الأجنبية في دولة الامارات 3090 فرعا مع نهاية شهر مارس 2021 مقارنة بـ3087 فرعا في شهر يناير من العام ذاته وذلك وفقا لما تظهره الأرقام الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي.

و يعكس توسع الشركات الأجنبية في أنشطتها من داخل الامارات الأهمية الكبيرة التي توليها للدولة كمقر رئيسي لتسيير أعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

و قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في هذا الصدد إن البيئة الاستثمارية المتميزة التي تتمتع بها دولة الامارات ساهمت في زيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية لمجتمع الأعمال من مختلف دول العالم خلال السنوات الأخيرة.

و أوضح العوضي في تصريح خاص لوكالة أنباء الامارات أن وجود المحفزات و توفر البنية التحتية المتميزة اللازمة لإدامة الأنشطة الاقتصادية والتجارية يعد من العناصر التي تسهم في تشجيع كبريات الشركات الأجنبية للعمل من خلال مقراتها المنتشرة في جميع إمارات الدولة.

و تتصدر دولة الامارات المركز الأول عربيا وإقليميا في سهولة ممارسة الأعمال حسب العديد من المرجعيات الدولية المتخصصة في مؤشرات التنافسية العالمية خلال العام الماضي مما عزز من المكانة الريادية للدولة.

كان الرصد الذي نفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في وقت سابق لتقارير التنافسية العالمية قد أظهر أن كبريات المرجعيات الدولية المتخصصة في قياس الأداء الاقتصادي صنفت دولة الامارات ضمن نادي الـ10 الكبار عالمياً، في 24 مؤشراً من مؤشرات التنافسية الخاصة بالقطاع الاقتصادي وممارسة الأعمال عن عام 2020 و لاتزال الإنجازات متواصلة خلال العام 2021.

تجدر الإشارة إلى الأنشطة التي تمارسها فروع الشركات الأجنبية داخل دولة الامارات تتوزع على مختلف القطاعات وفي مقدمتها التجارة والصناعة والخدمات والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

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