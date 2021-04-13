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مسلسل خلي بالك من زيزي.. أمينة خليل تضرب زوجها لهذا السبب!

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شهدت أحداث مسلسل "خلي بالك من زيزي" بطولة أمينة خليل، عدد من الأحداث الهامة خلال الحلقة الأولى من المسلسل.

وتجسد أمينة خليل شخصية "زيزي" متزوجة من "علي قاسم" وهى شخصية عصبية، ولم تنجب وتقوم بعده عمليات ولم تنجح، كما أوضحت الحلقة الأولي.

 

ذهبت "زيزي" إلي عمل زوجها في الجامعة لتكشف له أن العملية الرابعة لم تنجح في الحمل وكانت نسبه نجاح العملية ٢٩% وإنها قامت بتحديد معاد أخر مع الدكتور لإجراء عمليه أخرى ولكن زوجها رفض لأنه قرر الانفصال عنها، فانفعلت زوجته وقامت بضرب بزوجها .

 

وقام زوجها بشكوى ضدها بسبب ضربها له، وذهبت "زيزي" إلي والدها "بيومي فؤاد" لطلب بعض النقود منه لتقوم بأجراء العملية من خلف زوجها .

 

مسلسل "خلي بالك من زيزي" يتم عرضه علي mbc مصر الساعة 5:30 مساء و mbc مصر 2 الساعة 6:30 .

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