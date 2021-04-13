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ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة المقبلة

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل إنطلاق منافسات الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٢٥ هدف.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز:

1- كريستيانو رونالدو.. 25 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.

3- لويس مورييل .. 18 هدف

4- سيمون نوانكو .. 16 هدف

5- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.

6- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف

7- لورنزو إنسيني .. 15 هدف

8 – دوشان فلاهوفيتش.. 15 هدف.

9- ايموبيلي.. 14 هدف.

10- جواو بيديو غلفاو .. 13 هدف.

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