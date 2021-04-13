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صراع وتنافس فى الحلقة الأولى من "ولاد ناس" لصبرى فواز

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:05 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شهدت أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "ولاد ناس" عددا من الأحداث الهامة، حيث أظهرت تنافس مهني بين الفنان صبري فواز، الذي يظهر بشخصيه "عيسى"،  والفنان "حمد سليمان  الذي يظهر بشخصيه "عادل صبحي" في مهنه المحاماة.

يكشف المسلسل العلاقة بين الآباء مع الأبناء في سن المراهقة، وكيفية التعامل معهم وتربيتهم.

وشهدت أحداث الحلقة حادث انقلاب أتوبيس مدرسي أثناء عودتهم من المدرسة ويوجد به العديد من الأطفال والشباب .

مسلسل "ولاد ناس" يتم عرضه علي قناة النهار الساعة 7:30 ، وعلي قناة النهار دراما 8:30

يذكر ان المسلسل من بطولة صبري فواز، محمد سليمان، رانيا فريد شوقي، من تأليف هاني كمال.

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