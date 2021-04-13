محمد حاتم مسجون سياسي في قصر النيل

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل قصر النيل عن شخصية حسين السيوفي والذي يقدمها الفنان محمد حاتم، لنكتشف في أول ظهور له بالسجن أنه مسجون سياسيًا نظرًا لنصرته للفقراء والمساكين على الرغم من ثروة عائلته الطائلة.

ولكن في إطار غامض يعقد حسين السيوفي صفة مع الضابط خالد نوح المسؤول عن السجن، ليتم بعدها الإفراج عنه دون الكشف عن تفاصيل الصفقة، ليعمل بعدها في مصنع والده المُتوفي ويعود إلى قصر عائلة السيوفي.

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 9:30 مساءً و4:30 عصرًا وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك الفنان محمد حاتم في بطولة المسلسل النجوم دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

وكان محمد حاتم قد حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة، يذكر أن هذه الجائزة الثانية للنجم عن فيلم " لما بنتولد" حيث حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ولجنة تحكيم المسابقة برئاسة المخرج الكبير على بدرخان وعضوية مدير التصوير سمير فرج والسناريست د. أشرف محمد والفنانة سلوى محمد علي والناقدة آمال عثمان.

ويتابع الفنان حاليًا ردود أفعال مسلسله قصر النيل والذي ينافس به في دراما رمضان 2021، وذلك بعد نجاح أعماله الدرامية الأخيرة مثل بـخط الأيد وفي كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.