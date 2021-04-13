غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بشخصية جديدة في مسلسل "لحم غزال"

حفلت الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" بعدد من المفاجآت والتي جذبت الجمهور لمشاهدة الحلقة.



وقررت غادة عبد الرازق مع "شوق" وهي مي سليم، بإخفاء جثة "الديلر" حمدي الميرغني، وذلك عقب الشكوك الدائرة حولها من الجيران وصاحب البيت، وتفاجأ الجمهور بظهور غادة عبد الرازق بملابس مرفهة وذلك عقب ذهابتها لزالدها في منزل كبير يعيش به وحيدا مما وضح أنها ذهبت إلى هذه المنطقة الشعبية للبحث عن نجلها.



مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.





