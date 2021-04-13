عركة بين "سفينة وسرية" و رجالة "العتال" ضمن أحداث مسلسل "ملوك الجدعنة"

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".



حيث بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "ملوك الجدعنة" بالمشهد التي انتهت به الحلقة الماضية وهو ذهاب رجالة " زاهي العتال" عمرو عبدالجليل لـ "سفينة وسرية" مصطفى شعبان وعمرو سعد لأخذ الشنطة والموبايل التي تركها لهم "علي العجمي" حسن الرداد، ولكن درات بينهم معركة كبيرة من ضرب نار ومشاهد أكشن.



وبدأ "سفينة وسرية" في التفكير حول قضيتهم مع "العتال" ورجالته في التخلص منهم أو يعطوا لهم الشنطة مقابل مبلغ مالي كبير، ثم يذهبوا لـ محل تصليح موبايلات ليفك شفرة الموبايل ليعلموا ما على الهاتف.





تدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.



مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



