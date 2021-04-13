في الحلقة الأولى من "نسل الأغراب".. خروج أحمد السقا من الحبس وتخطيطه للانتقام





بدأت قناة"ON" منذ قليل بعرض الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"، وشهدت الحلقة خروج "عساف الغريب" الفنان أحمد السقا من الحبس ومقابلته مع رئيس المباحث ابن عمه "علي الغريب" دياب ليسألة عن المدة التي تولى فيها رئاسة مباحث البلد ليخبره أنه تولى تلك المهمة ثلاثة أشهر.



وحديث دياب مع أحمد ماجد عن الحرب التي حدثت مع الأغراب وعائلة الغريب عن سبب دخول عساف الحبس، وهي أن عساف بدأ تلك الحرب حيث أنه قام بقطع نسل الكل وأن غفران قتل والده ووالدته وعائلته وكل رجاله، وأنه دخل الحبس لأنه كان ظالم ومستبد، فكل القرية شهدت ضده، وأن غفران خرج من الحبس لأنه احضر شهودًا تثبت انه كان في المستشفى وقت وقوع تلك الحرب.



وأن عساف كان متزوجًا من جليله وأنجب منها ولدًا يُدعى حمزة، وأن غفران ذهب لأخيه "حسيب" ليرفع عليه قضية، وبعدها تزوج من امرأته وأنجب منها ولدًا يُدعى "سليم".





"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.