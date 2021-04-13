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غادة عبد الرازق تعترف بقتل حمدي الميرغني لوالدها ومفاجأة حول حالتها المادية

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "لحم غزال" ودارت عدد من الأحداث المشوقة التي جذبت الجمهور إليها.

وفاجأت غزال وهي غادة عبد الرازق، بذاهبها إلى والدها في منزل مرفه، مما جعل الأحداث تزداد تشويقا واعترفت له بأنها قتلت شخص،وأخذت منه السيارة لتنفذ خطتها في إخفاء الجثة.

مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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