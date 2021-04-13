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أقوال مثيرة لوالدة الطفلة المنتحرة بالوراق: كانت بتلعب على الإنترنت

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تباشر نيابة الوراق، بشمال الجيزة، عن تفاصيل جديدة في انتحار طفلة تدعى"ياسمين.أ" تبلغ من العمر ١١ عامًا، بشنق نفسها في سقف صالة الشقة، بالوراق، وأدلت والدة الطفلة بأقوالها، أنها تعمل "بائعة سمك" فخرجت هي وزوجها للعمل.

وقالت والدة الطفلة في أقوالها أمام النيابة، أن نجلتها كانت دائمًا تلعب مع الأطفال خارج المنزل، بالإضافة أنها كانت دائمًا تلعب في الألعاب الإلكترونية مع الأطفال المنتشره عبر الإنترنت خارج المنزل، مشيرة إلى أنها لا تعلم ماهي الألعاب.

وأفادت التحقيقات التي باشرها المستشار ماجد فهمي وكيل النائب العام، وسكرتيره كريم سرحان، أن الذي اكتشف الواقعة شقيق الطفلة ويبلغ من العمر ٨ سنوات، وعثر على  الطفلة  مربوطة بإثنين من الإيشارب ومعلقة بسقف الصالة، وبكامل ملابسها وكانت مرتديه تيشيرت وبنطلون، مما أسفر عن آثار حول رقبتها نتيجة الشنق.

وأشارت التحقيقات، أن الطفلة تدعى "ي.أ" استغلت خروج والدتها ووالدها للعمل، فقامت بشنق نفسها في سقف صالة الشقة.

بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا يفيد  بانتحار طفلة داخل شقتها التي تقطن بها.

وكشفت التحريات أن وقوع الحادث كانت الطفلة كانت بمفردها، ووالديها خارج المنزل، وخلال ذلك توجهت الطفلة لشنق نفسها في السقف وعقب دخول شقيقها فوجئ بشقيقته مشنوقة في السقف.

حرر محضر بالواقعة، واحيلت الواقعة للنيابة للتحقيق.

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