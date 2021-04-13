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خوفًا من الهلال.. كارتيرون يطلب حسم ملف تمديد عقد نجم الزمالك

الثلاثاء 13/أبريل/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من مسؤولي القلعة البيضاء، حسم ملف تمديد عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي.

 

ملف تمديد عقد فرجاني ساسي في الزمالك

 

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الكروي الجاري حيث يحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدير الفني الفرنسي تحدث مع أحد مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء،  للتشديد على ضرورة حسم التجديد لفرجاني ساسي، خلال الأيام المقبلة.

 

وتابع المصدر أن المدرب الفرنسي يرغب في استمرار فرجاني ساسي مع الفريق، لاسيما وأنه يعد من أهم العناصر داخل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة.

 

الجدير بالذكر أن الهلال السوداني داخل في مفاوضات جادة مع  مهند عون وكيل النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي خلال تواجد الفريق الأبيض في تونس لمواجهة الترجي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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